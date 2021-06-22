Скільки коштує генеральне прибирання квартири в Києві?

Все більше українців відмовляються прибирати в своїх квартирах і вдаються до послуг клінінгових компаній. Клінери приходять раз в тиждень для базового прибирання або раз в квартал, щоб зробити генеральне, швидко наводять ідеальну чистоту в оселі.

Клінінгові послуги, як таксі, перестали бути розкішшю - це засіб підтримки порядку в будинку без зайвих зусиль.

5 причин замовити клінінгові послуги

У чому причина зростання популярності клінінгових послуг? Можна назвати навіть п'ять ключових факторів, які її визначають:

Економія сил. Прибирання - це серйозне фізичне навантаження. Не секрет, що миття вікон по енерговитратності вище, ніж інтенсивне заняття фітнесом. Якщо ви весь тиждень працюєте, втомлюєтеся, то витрачати залишки своєї енергії на домашні справи не дуже хочеться; Доступна ціна. Вартість послуг професійних клінерів сьогодні демократична, на цьому питанні зупинимося докладніше трохи пізніше. Висока якість. Клінінгові фірми використовують спеціальну техніку, професійні миючі засоби. Це дозволяє не тільки створити візуальну ілюзію чистоти, але і очистити поверхні від мікроорганізмів, дрібних частинок пилу і бруду. Це забезпечить безпечні санітарні умови в вашому домі. Можливість сконцентруватися на дійсно важливих справах. Швидкість. Як би ви не старалися, професійні клінери виконають всі роботи з прибирання квартири в рази швидше. У них - досвід, знання, лайфхаки, спеціальна техніка і засоби. Процес займе набагато менше часу, і вся сім'я зможе швидше повернутися до своїх звичних справ. Професійне прибирання квартири - це раціональне і правильне рішення. І ви точно можете собі його дозволити - давайте порахуємо, скільки коштують клінінгові послуги для вас.

Як розраховується вартість прибирання квартири?

Ціна прибирання квартири залежить від декількох факторів:

Типу прибирання (регулярне, базове, генеральне та прибирання після ремонту). Тип визначає комплекс завдань, які виконуються клінерами;

Площі приміщення. Залежно від типу прибирання, застосовується тариф за 1 квадратний метр.;

Необхідність використання спеціальної техніки;

Кількості меблів у квартирі.

Наприклад, генеральне прибирання в досить доглянутій квартирі в стилі мінімалізм, в якій не багато меблів, коштує 55 гривень за квадратний метр. Ваша квартира - це 50 квадратних метрів, тобто клінінг обійдеться в 2750 гривень. Генеральне прибирання робиться раз в 3-6 місяців, тобто це не найбільші витрати.

Зверніть увагу що у компаній існує мінімальне замовлення, в середньому це 1000-1200 грн..

Так само на вартість впливає наявність додаткових послуг, таких як миття вікон, прання, хімчистка килимів та диванів.

Наприклад, якщо цією ж компанією проводиться генеральне прибирання, то хімчистка як правило обійдеться вам дешевше.

Що впливає на ціну прибирання квартири?

Крім того, на вартість клінінгових послуг впливає ступінь забруднення.

Якщо квартира в запущеному стані, на поверхнях багато жирних плям, генеральне прибирання не проводилося тривалий час, природно, що доведеться заплатити більше.

Якщо потрібно зробити прибирання швидко, терміни підтискають, на об'єкт фірма може відправити більше персоналу - наприклад, замість двох осіб, чотирьох. Це теж вплине на ціну прибирання.

Додаткові послуги оплачуються окремо. Вони включають:

Миття вікон;

Миття і розморожування холодильника;

Миття посуду;

Прання і прасування білизни;

Догляд за квітами.

Вартість додаткових послуг оплачується зазвичай за погодинним тарифом - наприклад, миття посуду 160 гривень за годину, миття стін - 250 гривень.

Якщо робота зайняла всього 15 хвилин (було трохи брудного посуду), але за це потрібно заплатити всього 40 гривень.

Окремі послуги - наприклад, миття вікон, прибирання балкону/лоджії, оплачуються за обсягом робіт.