Скільки коштує генеральне прибирання квартири в Києві?

Все більше українців відмовляються прибирати в своїх квартирах і вдаються до послуг клінінгових компаній. Клінери приходять раз в тиждень для базового прибирання або раз в квартал, щоб зробити генеральне, швидко наводять ідеальну чистоту в оселі.
Клінінгові послуги, як таксі, перестали бути розкішшю - це засіб підтримки порядку в будинку без зайвих зусиль.
У чому причина зростання популярності клінінгових послуг? Можна назвати навіть п'ять ключових факторів, які її визначають:
Ціна прибирання квартири залежить від декількох факторів:
Наприклад, генеральне прибирання в досить доглянутій квартирі в стилі мінімалізм, в якій не багато меблів, коштує 55 гривень за квадратний метр. Ваша квартира - це 50 квадратних метрів, тобто клінінг обійдеться в 2750 гривень. Генеральне прибирання робиться раз в 3-6 місяців, тобто це не найбільші витрати.
Зверніть увагу що у компаній існує мінімальне замовлення, в середньому це 1000-1200 грн..
Так само на вартість впливає наявність додаткових послуг, таких як миття вікон, прання, хімчистка килимів та диванів.
Наприклад, якщо цією ж компанією проводиться генеральне прибирання, то хімчистка як правило обійдеться вам дешевше.
Крім того, на вартість клінінгових послуг впливає ступінь забруднення.
Якщо квартира в запущеному стані, на поверхнях багато жирних плям, генеральне прибирання не проводилося тривалий час, природно, що доведеться заплатити більше.
Якщо потрібно зробити прибирання швидко, терміни підтискають, на об'єкт фірма може відправити більше персоналу - наприклад, замість двох осіб, чотирьох. Це теж вплине на ціну прибирання.
Додаткові послуги оплачуються окремо. Вони включають:
Вартість додаткових послуг оплачується зазвичай за погодинним тарифом - наприклад, миття посуду 160 гривень за годину, миття стін - 250 гривень.
Якщо робота зайняла всього 15 хвилин (було трохи брудного посуду), але за це потрібно заплатити всього 40 гривень.
Окремі послуги - наприклад, миття вікон, прибирання балкону/лоджії, оплачуються за обсягом робіт.