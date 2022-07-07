Сколько старых ракет осталось у России: названо количество

В распоряжении войск РФ находятся более 2 тысяч старых ракет Х-55 и Х-22. Их может хватить на несколько месяцев.

По данным издания, до начала войны у России было около 7 тысяч ракет ближней и средней дальности (до 5 500 километров). При этом более половина из них - это советские ракеты Х-22, Х-55, которые не являются высокоточными.

Forbes отмечает, что во время первого этапа войны россияне использовали современные ракеты морского базирования типа "Калибр" и ракетные комплексы "Искандер" для атак. Также оккупанты выпускали по территории Украины ракеты Х-101 и Х-47 "Кинжал". Всего запас подобного вооружения был не очень большим - 2000-3000 единиц. И они уже начали заканчиваться.

Издание добавляет, что позже россияне начали использовать более старые ракеты. Информация о первом использовании появилась еще в мае, тогда по Украине выпустили советские ракеты Х-59. Они являются высокоточными, но имеют небольшой радиус действия - 300 километров и не могут нанести большие разрушения.

При этом более старая версия ракет Х-55 и модификация Х-555 действуют на большем расстоянии. Но они не высокоточны. Круговое отклонение для них составляет 20-100 метров. Идентичная ситуация и с ракетами Х-22. Они очень разрушительны и создавались для нанесения ядерных ударов, но обладают очень низкими показателями точности.