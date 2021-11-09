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Сколько школ на каникулах и дистанционке: данные Минобразования

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Вторник 09 ноября 2021 01:15
Сколько школ на каникулах и дистанционке: данные Минобразования Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал количество школ, которые в настоящее время находятся на каникулах. Также он сообщил, сколько школ находятся на дистанционной форме обучения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шкарлета в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"О количестве школ, которые находятся на дистанционном обучении. На сегодняшний день школ на каникулах 966, это из почти 14 000 школ. Где-то 7 325 школ - это дистанционное обучение. При этом 5 631 школа работает очно. 2 700 школ, которые в областях "красной" зоны, тоже работают очно", - заявил министр.

Ранее мы писали, что в Минздраве раскритиковали дистанционку в "красных" зонах.

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Минобразования Сергей Шкарлет
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