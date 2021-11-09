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Скільки шкіл на канікулах і дистанційці: дані Міносвіти

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Вівторок 09 листопада 2021 01:15
Скільки шкіл на канікулах і дистанційці: дані Міносвіти Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет назвав кількість шкіл, які в даний час знаходяться на канікулах. Також він повідомив, скільки шкіл знаходяться на дистанційній формі навчання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шкарлета в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Про кількість шкіл, які перебувають на дистанційному навчанні. На сьогоднішній день шкіл на канікулах 966, це з майже 14 000 шкіл. Десь 7 325 шкіл - це дистанційне навчання. При цьому 5 631 школа працює очно. 2 700 шкіл, які в областях "червоної" зони, теж працюють очно", - заявив міністр.

Раніше ми писали, що у МОЗ розкритикували дистанційку в "червоних" зонах.

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Міносвіти Сергій Шкарлет
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