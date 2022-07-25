Сколько российских складов ВСУ уничтожили ракетами HIMARS: ответ Минобороны

Украинские защитники уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами благодаря ракетным системам HIMARS. Также ВСУ удачно бьют по командным пунктам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что соответственно обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия", - заявил глава Минобороны.

По его словам, партнеры и союзники довольны эффективностью использования предоставленного вооружения украинскими военными. Поэтому они готовы продолжить военную поддержку Украины.