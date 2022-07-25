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Сколько российских складов ВСУ уничтожили ракетами HIMARS: ответ Минобороны

Фото: ВСУ системами HIMARS уничтожили уже около 50 складов врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами благодаря ракетным системам HIMARS. Также ВСУ удачно бьют по командным пунктам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что соответственно обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия", - заявил глава Минобороны.

По его словам, партнеры и союзники довольны эффективностью использования предоставленного вооружения украинскими военными. Поэтому они готовы продолжить военную поддержку Украины.

Напомним, что по словам Алексея Резникова, Украина получили от Германии три зенитные установки Gepard.

Также сегодня стало известно, что Польша отправила Украине танки PT-91 Twardy.

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