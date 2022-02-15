Сколько раз украинцы жаловались в киберполицию на книжные интернет-магазины

В Департамент киберполиции поступают жалобы граждан Украины, которые воспользовались или пытались воспользоваться денежными выплатами по программе "єПідтримка". Причина – неполучение товаров, а именно – заказанных книг.

РБК-Украина обратилось в киберполицию за комментарием. В ведомстве заявили, что по состоянию на 7 февраля 2022 года специалисты получили около 150 обращений граждан Украины в отношении нескольких книжных магазинов, у которых есть проблемы с отправкой книг заказчикам.

В пресс-службе ДКП отметили, что в процессе рассмотрения указанных обращений от заявителей систематически поступают встречные заявления про отказ от последующего рассмотрения вышеуказанных обращений. Причина – получение заказанных книг с опозданием. Это становится основанием для прекращения проведения проверки по указанным обращениям.