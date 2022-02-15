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Скільки разів українці скаржилися в кіберполіцію на книжкові інтернет-магазини

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 11:04
Скільки разів українці скаржилися в кіберполіцію на книжкові інтернет-магазини Скільки разів українці скаржилися в кіберполіцію на книжкові інтернет-магазини (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

До Департаменту кіберполіції надходять скарги громадян України, які скористалися або намагалися скористатися грошовими виплатами за програмою "єПідтримка". Причина-неотримання товарів, а саме - замовлених книг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-служби кіберполіції.

РБК-Україна звернулося в кіберполіцію за коментарем. У відомстві заявили, що станом на 7 лютого 2022 року фахівці отримали близько 150 звернень громадян України щодо кількох книжкових магазинів, у яких є проблеми з відправкою книг замовникам.

У прес-службі ДКП зазначили, що в процесі розгляду зазначених звернень від заявників систематично надходять зустрічні заяви про відмову від подальшого розгляду вищевказаних звернень. Причина-отримання замовлених книг із запізненням. Це стає підставою для припинення проведення перевірки за вказаними зверненнями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже можна витратити "ковидну тисячу" на комуналку.

Крім того, за інформацією видання РБК-Україна, Кабінет Міністрів розширив тисячі гривень за вакцинацію.

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