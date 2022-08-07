Сколько раз Россия обстреливает Украину за сутки и куда бьет больше всего: ответ МВД

В последнее время российская армия по 30-50 раз обстреливает Украину за сутки. Больше всего страдает от атак врага Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Последние двое суток российские военные в среднем совершают по 30-50 обстрелов. В эти сутки произошло 46 обстрелов, по результатам которых погибло аж 16 человек, еще есть десятки раненых. На мушке у россиян в первую очередь Донецкая, Николаевская области, но мощно прилетает и в Харьковскую область, Днепропетровскую, Запорожскую и ряд других регионов", - рассказал Енин.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел также назвал единственную область Украины, в которую не прилетали ракеты с начала полномасштабной войны.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, по какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.