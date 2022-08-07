ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько раз Россия обстреливает Украину за сутки и куда бьет больше всего: ответ МВД

Новина українською →
Киев, Воскресенье 07 августа 2022 10:26
Сколько раз Россия обстреливает Украину за сутки и куда бьет больше всего: ответ МВД Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В последнее время российская армия по 30-50 раз обстреливает Украину за сутки. Больше всего страдает от атак врага Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Последние двое суток российские военные в среднем совершают по 30-50 обстрелов. В эти сутки произошло 46 обстрелов, по результатам которых погибло аж 16 человек, еще есть десятки раненых. На мушке у россиян в первую очередь Донецкая, Николаевская области, но мощно прилетает и в Харьковскую область, Днепропетровскую, Запорожскую и ряд других регионов", - рассказал Енин.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел также назвал единственную область Украины, в которую не прилетали ракеты с начала полномасштабной войны.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, по какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины ракетный удар Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз