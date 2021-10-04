Сколько потеряет экономика в случае нового локдауна: в НБУ рассчитали возможные убытки

В Национальном банке Украины считают существенными риски введения новых карантинных ограничений. В зависимости от их формата экономика Украины потеряет от 0,4 до 0,6 п.п. роста ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко изданию LB.иа .

"Несмотря на то, что на сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна из-за распространения новых штаммов вируса остаются весомыми", - сказал Шевченко.

По его словам, оценка влияния на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений.

"В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери - от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично", - считает глава НБУ.