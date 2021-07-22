ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ оценил влияние карантина 2021 года на экономику Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 22 июля 2021 14:54
НБУ оценил влияние карантина 2021 года на экономику Украины Фото: Национальный банк Украины оценил влияние карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отрицательный вклад всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в годовой реальный ВВП Украины составил 0,6 п.п. Такие оценки дает Национальный банк Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщения НБУ.

Как отмечается в сообщении, в отличие от карантинных ограничений весной прошлого года, ограничения 2021 года не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

"Новые варианты коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются по миру и могут нанести новые потери украинской экономике", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. В апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины ВВП экономика
NEWS
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше