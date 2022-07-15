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Сколько получают работающие пенсионеры в Украине: назван средний размер выплат

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Украина, Пятница 15 июля 2022 15:48
Сколько получают работающие пенсионеры в Украине: назван средний размер выплат Фото: работающие пенсионеры получают на 228 гривен больше, чем не работающие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По данным Пенсионного фонда Украины на 1 июля 2022 года, в Украине насчитывалось 10,8 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн учитываются как работающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, средний размер пенсии работающих пенсионеров составил 4665,54 грн, что на 228,09 гривен больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4437,45 грн).

Сколько получают работающие пенсионеры в Украине: назван средний размер выплат

За последний квартал размер выплат работающих пенсионеров увеличился на 132,63 гривен (4532,91 гривен на 1 апреля).

Напомним, за второй квартал 2022 года средний размер пенсии в Украине вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен.

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