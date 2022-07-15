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Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: названо середній розмір виплат

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 15:48
Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: названо середній розмір виплат Фото: працюючі пенсіонери отримують на 228 гривень більше, ніж ті, що не працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За даними Пенсійного фонду України на 1 липня 2022 року, в Україні налічувалося 10,8 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн враховуються як працюючі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів становив 4665,54 грн, що на 228,09 гривень більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів (4437,45 грн).

Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: названо середній розмір виплат

За останній квартал розмір виплат працюючих пенсіонерів збільшився на 132,63 гривень (4532,91 гривень на 1 квітня).

Нагадаємо, за другий квартал 2022 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

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