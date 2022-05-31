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Сколько получают работающие пенсионеры: ПФУ назвал средний размер выплат

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Украина, Вторник 31 мая 2022 09:59
Сколько получают работающие пенсионеры: ПФУ назвал средний размер выплат Фото: работающие пенсионеры получают на 160 гривен больше, чем не работающие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По данным на 1 апреля 2022 года в Украине насчитывалось 10,8 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн учитываются как работающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Средний размер пенсии работающих пенсионеров - 4532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4370,45 грн).

Напомним, Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать.

В 2021 году Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перерассчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

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