Сколько официально российских пленных в Украине: ответ Верещук

На сегодня официально в украинском плену находятся 562 российских военнослужащих. При этом Россия не раскрывает количество украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук для ТСН

"Если мы говорим о военных пленных РФ, то у нас их 562 человека. Потому что есть так называемый "груз 200". Мы тоже это формируем и тоже это организовываем. Вместе с Красным Крестом", - отметила она.

По ее словам, украинская сторона на каждого пленного отправляет специальные карты в Красный Крест.

"Мы все делаем в соответствии с международным гуманитарным правом. Чего не скажешь о России. РФ до сих пор не дала ответа, сколько пленных у них, и Красный Крест не влияет на это", - добавила она.