Сколько область может находиться в "красной" зоне: в Минздраве назвали срок

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько область может находиться в "красной" зоне карантина. Этот срок - 37 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

Кроме того, по его словам, эту зону могут расширить и добавить еще пять областей.

"Среднее время пребывания в "красной" зоне во время весенней волны было 37 дней", - сообщил Ляшко.

