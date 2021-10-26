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Сколько область может находиться в "красной" зоне: в Минздраве назвали срок

Новина українською →
Киев, Вторник 26 октября 2021 10:35
Сколько область может находиться в "красной" зоне: в Минздраве назвали срок Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько область может находиться в "красной" зоне карантина. Этот срок - 37 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

Кроме того, по его словам, эту зону могут расширить и добавить еще пять областей.

"Среднее время пребывания в "красной" зоне во время весенней волны было 37 дней", - сообщил Ляшко.

Напомним, в этой зоне сейчас находится восемь областей, в "желтой" - вдвое меньше.

Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти.

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