Сколько область может находиться в "красной" зоне: в Минздраве назвали срок
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько область может находиться в "красной" зоне карантина. Этот срок - 37 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
Кроме того, по его словам, эту зону могут расширить и добавить еще пять областей.
"Среднее время пребывания в "красной" зоне во время весенней волны было 37 дней", - сообщил Ляшко.
Напомним, в этой зоне сейчас находится восемь областей, в "желтой" - вдвое меньше.
Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти.