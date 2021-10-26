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Скільки область може перебувати у "червоній" зоні: у МОЗ назвали термін

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 10:35
Скільки область може перебувати у "червоній" зоні: у МОЗ назвали термін Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко розповів, скільки область може перебувати у "червоній" зоні карантину. Цей термін - 37 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

Крім того, за його словами, цю зону можуть розширити і додати ще п'ять областей.

"Середній час перебування в "червоній" зоні під час весінньої хвилі був 37 днів", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, в цій зоні зараз перебуває вісім областей, в "жовтій" - вдічі менше.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 19 120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті.

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