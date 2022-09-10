Сколько мужчин с 24 февраля пытались незаконно покинуть Украину: ответ МВД
С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы более 8 тысяч мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Более 5,6 тысячи из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные пытались незаконными путями пройти паспортный контроль. Кроме того, с начала полномасштабной войны зафиксировано 245 попыток подкупа пограничников, во время которых пограничникам предлагали взятки на общую сумму более 3,8 млн гривен.
Также начато более 1450 уголовных производств, из которых: за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины – более 270; за подделку документов и использование поддельных документов – 1160; за уклонение от призыва – 17.
Ранее мы писали, что пограничники получили новый передвижной командный пункт "Щит". Центр управления смонтирован на шасси микроавтобуса.
Напомним, что пограничники задержали организатора схемы, которая позволяла мужчинам бежать от мобилизации в Словакию.
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