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Сколько медучреждений разрушено с начала вторжения РФ: ответ Минздрава

Фото: Минздрав назвал количество разрушенных медучреждений с начала войны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в результате боевых действий уничтожено 123 объекта системы здравоохранения, еще 746 нуждаются в восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

С 24 февраля оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. Несмотря на это, еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей.

Сейчас уже 17 государств принимают украинских пациентов. Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями. Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца.

Напомним, в Минздраве рассматривают возможность строительства модульных больниц на деоккупированных территориях. Благодаря этим технологиям за год можно построить полноценную больницу на 300 коек.

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Министерство здравоохранения УкраиныВторжение России в Украину