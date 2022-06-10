ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки медиків загинуло та постраждало з початку війни: дані МОЗ

Новость на русском →
П'ятниця 10 червня 2022 16:18
Скільки медиків загинуло та постраждало з початку війни: дані МОЗ Фото: в МОЗ озвучили кількість загиблих й постраждалих медиків з початку війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабної війни в Україні загинули більше 10 лікарів. Ще 47 отримали важкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю для "Української правди".

"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - заявив Ляшко.

За словами міністра, попри війну, критичної недостачі з лікарями немає. Також є достатньо іноземних лікарів, які готові приїхати до України.

"Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо - приїжджайте своєю бригадою, ми вам скажемо, в яку лікарню", - додав міністр.

Водночас наразі залишається проблема еміграції лікарів, однак вона не є критичною.

"Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці", - зауважив Ляшко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз