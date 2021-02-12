Сколько денег понадобится на восстановление Донбасса: Резников озвучил сумму

Потери от российской оккупации территорий Донбасса составляют 375 миллиардов гривен, без учета стоимости активов в ОРДЛО. А затраты на восстановление составят более 21 миллиарда долларов США.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил во время Публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему: "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины" .

"По расчетам экспертов Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен, и это без учета стоимости активов, которые находятся на оккупированных территориях. По оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей, по их мнению, превышают 21 миллиард долларов", - сказал он.

Резников отметил, что о полной реинтеграции можно будет говорить лишь при условии создания экономических в ОРДЛО. "А это будет означать, как результат, привлекательные условия жизни в Украине, построение модерновой экономики, быстрый рост ВВП", - отметил министр.