Скільки грошей знадобиться на відновлення Донбасу: Резніков озвучив суму

Втрати від російської окупації територій Донбасу становлять 375 мільярдів гривень, без врахування вартості активів в ОРДЛО. А витрати на відновлення перевищать 21 мільярд доларів США.

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив під час Публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України".

"За розрахунками експертів Центру економічних стратегій, втрати тільки у Донецькій та Луганській областях становлять 375 мільярдів гривень, і це без врахування вартості активів, які знаходяться на окупованих територіях. За оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на поновлення Донецької та Луганської областей, на їхню думку, перевищують 21 мільярд доларів", - сказав він. Резніков зазначив, що про повну реінтеграцію можна буде говорити лише за умови створення економічних в ОРДЛО. "А це буде означати, як результат, привабливі умови життя в Україні, побудову модернової економіки, швидке зростання ВВП", - наголосив міністр.