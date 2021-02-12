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Скільки грошей знадобиться на відновлення Донбасу: Резніков озвучив суму

Автор: РБК-Україна

Втрати від російської окупації територій Донбасу становлять 375 мільярдів гривень, без врахування вартості активів в ОРДЛО. А витрати на відновлення перевищать 21 мільярд доларів США.

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив під час Публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України".

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"За розрахунками експертів Центру економічних стратегій, втрати тільки у Донецькій та Луганській областях становлять 375 мільярдів гривень, і це без врахування вартості активів, які знаходяться на окупованих територіях. За оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на поновлення Донецької та Луганської областей, на їхню думку, перевищують 21 мільярд доларів", - сказав він.

Резніков зазначив, що про повну реінтеграцію можна буде говорити лише за умови створення економічних в ОРДЛО. "А це буде означати, як результат, привабливі умови життя в Україні, побудову модернової економіки, швидке зростання ВВП", - наголосив міністр.

Як повідомляло РБК Україна, раніше Резніков заявляв, що, за різними оцінками, Російська Федерація війною на Донбасі завдала Україні близько 120 млрд доларів збитків.

При цьому, за його словами, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та на яку суму оцінюється збитки від його відчуження.

Він також додав, що для відновлення Донбасу після його деокупації будуть шукати різні джерела, в тому числі й західне інвестування.

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