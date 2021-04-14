Сколько ЧВК работают в Украине: ответ силовиков

В то же время источник РБК-Украина в правоохранительных органах, который знаком с данной тематикой, уверяет, что информация о восьми ЧВК более чем преувеличена.

"Как только появляются незаконные военизированные формирования, как в случае с Семенченко, они попадают в поле зрения спецслужб. Мы говорим о подготовке "спецов" для участия в боевых операциях, торговле оружием и т.д. Это все незаконно. Тогда как охранные фирмы, называющие себя ЧВК, даже не могут использовать оружие, помимо гладкоствольного. Они несколько преувеличивают свой вес", - пояснил собеседник издания.

Он добавил, что силовики категорично не выступают против легализации ЧВК как бизнеса. Однако делать это готовы лишь при наличии политической воли.

"В любом случае, силовые органы не хотят потерять, грубо говоря, монополию на насилие. Для нашей страны это может иметь крайне негативные последствия", - заключил источник.