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Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ

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Украина, Пятница 29 июля 2022 15:45
Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ Фото: цены на зерно в 2022 году будут оставаться стабильными и упадут в 2023 году (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российская агрессия существенно повлияла на рынки зерновых из-за ограничения экспортных возможностей и площадей посевов в Украине. В результате мировые цены на пшеницу и кукурузу взлетели до рекордных уровней и несколько скорректировались лишь с началом сбора нового урожая в странах Северного полушария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

"Ожидается, что, несмотря на корректировку, они будут оставаться близкими к текущим уровням до конца 2022 года. В следующем году цены на зерновые медленно будут снижаться при условии, что Украина полноценно возобновит участие на рынке пшеницы и кукурузы", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, высокая себестоимость выращивания зерновых из-за дорогого топлива и удобрения будет оставаться сдерживающим фактором.

Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ

Согласно прогнозу, цены на пшеницу в 2022 году составят 393,3 долларов за тонну, в 2023 году - 310,3 долларов за тонну, в 2024 году - 272,6 долларов за тонну.

Цены на кукурузу в 2022 году составят 321,1 долларов за тонну, в 2023 году - 259,9 долларов за тонну, в 2024 году - 229,2 долларов за тонну.

Напомним, НБУ повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году с 856 до 1314,5 долларов за 1 тысячу кубометров. Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 74 до 104,9 долларов за баррель.

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Национальный банк Украины
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