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Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 15:45
Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ Фото: ціни на зерно у 2022 році залишатимуться стабільними та впадуть у 2023 році (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Російська агресія найсуттєвіше вплинула на ринки зернових через обмеження експортних можливостей та площ посівів в Україні. У результаті світові ціни на пшеницю та кукурудзу злетіли до рекордних рівнів і дещо скоригувалися лише з початком збору нового врожаю в країнах Північної півкулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

"Очікується, що, попри коригування, вони залишатимуться близькими до поточних рівнів до кінця 2022 року. Наступного року ціни на зернові поволі знижуватимуться за умови, що Україна повноцінно відновить участь на ринку пшениці та кукурудзи", - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, висока собівартість вирощування зернових через дороге паливо та добрива залишатиметься стримуючим фактором.

Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ

Згідно з прогнозом, ціни на пшеницю у 2022 році становитимуть 393,3 доларів за тонну, у 2023 році - 310,3 доларів за тонну, у 2024 році - 272,6 доларів за тонну.

Ціни на кукурудзу у 2022 році становитимуть 321,1 доларів за тонну, у 2023 році - 259,9 доларів за тонну, у 2024 році - 229,2 доларів за тонну.

Нагадаємо, НБУ підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році з 856 до 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів. Крім того, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель.

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