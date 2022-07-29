Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ

Согласно прогнозу, цены на газ в 2023 году составят 1283,5 долларов, в 2024 году - 1007,3 долларов.

Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 74 до 104,9 долларов за баррель. Ожидается, что в 2023 году цена будет 94,3 долларов, в 2024 году - 81,4 долларов.

Как отмечается в отчете, мировые рынки на нефть и природный газ в Европе во II квартале 2022 года столкнулись с существенным ограничением предложения, что удерживало цены на них на высоких, а порой и рекордным, уровнях. Волатильность цен усиливалась низким уровнем запасов, что делало их чувствительными к изменениям предложения и спроса на рынке.

По прогнозу НБУ, цены на нефть будут медленно снижаться. Санкции против российской нефти, которые ограничили ее доступ на европейский рынок, все более переориентируют ее на рынок Азии, что позволит последним покупать ее по сниженным ценам и полностью удовлетворить свой спрос (Китай является одним из мировых лидеров – импортеров нефти). Наращивание добычи странами ОПЕК+ и США также поможет сбалансировать растущий спрос.

"Цены на природный газ в Европе, несмотря на более существенный импорт СПГ из США, будут оставаться высокими из-за политического давления со стороны России", - говорится в отчете.