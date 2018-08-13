Сколько будут отдыхать украинцы на День Независимости

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Праздничные выходные на День Независимости Украины продлятся три дня

Сколько выходных будет на День Независимости 2018, а также какие праздничные и нерабочие дни ждут нас в конце лета - расскажет Styler.

День Независимости 2018: выходные в Украине

Ежегодно 24 августа украинцы отмечают День Независимости. Дата праздника связана с событиями 1991 года, когда Верховным советом Украинской ССР был принят Акт о провозглашении независимости нашего государства.

Впервые праздник отметили в 1992 году. Согласно постановлению Верховной Рады, День Независимости стал официальным выходным днем для украинцев.

В 2018 году 24 августа приходится на пятницу, поэтому праздничный уикэнд будет длинным. Переносов рабочих дней в этом году не будет.

Таким образом, последние выходные этого лета продлятся три дня - с 24 августа по 26 августа включительно.

Также, согласно трудовому законодательству, предшествующий празднику рабочий день, четверг 23 августа, будет сокращенным на 1 час.

Иллюстративное фото (pixabay.com/RonnyK)

Традиционно празднование Дня Независимости проходит во всех уголках Украины с торжественной частью, развлекательными мероприятиями и концертами. В Киеве на Майдане Незалежности 24 августа проводят парад и выставку военной техники.

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Выходные для трудящихся по пятидневному графику украинцев в августе продлятся в общей сложности 9 дней (субботы и воскресенья, а также официальный нерабочий день по случаю Дня Независимости).

Всего рабочих дней в августе 2018 - 22 (из них 1 сокращенный на час).

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