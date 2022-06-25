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Сколько больниц оккупанты разрушили с начала войны: ответ Минздрава

Фото: Россия разрушила в Украине более сотни больниц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

За четыре месяца войны в результате боевых действий в Украине разрушены 118 больниц. Кроме того, повреждениям подверглись еще 628 медицинских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Тысячи квадратных метров разрушенных больниц, уничтоженное дотла медицинское оборудование, тысячи врачей, которые должны получить самые современные условия для работы. Чтобы восстановить все это сегодня Украина, как никогда, нуждается во внешней финансовой помощи", - отметил замминистра здравоохранения Богдан Боруховский.

По его словам, Минздрав уже нарабатывает план для восстановления медицинской системы, в частности на деоккупированных территориях.

Он также отметил, что компании Philips и Siemens уже заявили о готовности помочь Украине восстановить разрушенные больницы.

Напомним, что в Минздраве рассматривают возможность строительства модульных больниц на деоккупированных территориях. За год благодаря этим технологиям можно построить полноценную больницу на 300 коек.

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