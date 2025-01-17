Skoda Superb отримав плагін-гібридну версію: розкриті усі технічні подробиці

Новинка забезпечує запас ходу на електротязі у 120 кілометрів за циклом WLTP. Крутний момент гібридної силової установки передається на передні колеса через шестиступінчасту коробку передач DSG. Високовольтна батарея загальною ємністю 25,7 кВт*год складається з чотирьох модулів і розташована під задніми сидіннями.

Трифазний синхронний електродвигун з постійними магнітами інтегрований у трансмісію та відокремлений від двигуна внутрішнього згоряння муфтою. Цей двигун може працювати незалежно, або в парі з бензиновим двигуном.

У електричному режимі авто має 112 к.с. і 330 Нм крутного моменту. Електромотор також служить для запуску двигуна внутрішнього згоряння і замінює традиційний генератор змінного струму.

Гібридний Superb пропонує зручні варіанти. Його можна повністю зарядити від 0 до 100% за 2,5 години за допомогою домашнього настінного блоку або зарядної точки змінного струму з максимальною швидкістю заряджання 11 кВт. Також акумулятор підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 50 кВт.

Плагін-гібридний Skoda Superb буде доступний для замовлення на міжнародних ринках найближчими тижнями. Виробництво новинки розпочнеться у другому кварталі 2025 року.