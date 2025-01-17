Skoda Superb получил плагин-гибридную версию: раскрыты все технические подробности

Новинка обеспечивает запас хода на электротяге в 120 километров по циклу WLTP. Крутящий момент гибридной силовой установки передается на передние колеса через шестиступенчатую коробку передач DSG. Высоковольтная батарея общей емкостью 25,7 кВт*ч состоит из четырех модулей и расположена под задними сиденьями.

Трехфазный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами интегрирован в трансмиссию и отделен от двигателя внутреннего сгорания муфтой. Этот двигатель может работать независимо, или в паре с бензиновым двигателем.

В электрическом режиме авто имеет 112 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Электромотор также служит для запуска двигателя внутреннего сгорания и заменяет традиционный генератор переменного тока.

Гибридный Superb предлагает удобные варианты. Его можно полностью зарядить от 0 до 100% за 2,5 часа с помощью домашнего настенного блока или зарядной точки переменного тока с максимальной скоростью зарядки 11 кВт. Также аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 50 кВт.

Плагин-гибридный Skoda Superb будет доступен для заказа на международных рынках в ближайшие недели. Производство новинки начнется во втором квартале 2025 года.