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Skoda представила кросовер Kodiaq другого покоління

Четвер 05 жовтня 2023 06:43
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Skoda представила кросовер Kodiaq другого покоління Фото: Skoda представила кросовер Kodiaq другого покоління (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda офіційно представила друге покоління кросовера Kodiaq. Новинка стала довшою за свого попередника, і доступна як у 5-, так і в 7-місцевому варіантах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Skoda.

Флагманський кросовер чеського бренду став більшим і просторішим порівняно зі своїм попередником. Довжина нового Kodiaq складає 4758 мм, а колісна база – 2791 мм. Це робить його на 61 мм довше першого покоління і на 110 мм довше електричного Skoda Enyaq.

Skoda представила кросовер Kodiaq другого покоління

Інтер'єр нового Kodiaq відрізняється сучасним мінімальним дизайном. Панель приладів оснащена 12,9-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи, а також 10,25-дюймовим екраном цифрової панеліприладів і проекційним дисплеєм. Розмір багажника збільшився на 75 л, і тепер становить вражаючі 920 л у п'ятимісній моделі або 340-845 л у семимісному варіанті.

Skoda представила кросовер Kodiaq другого покоління

Новий Kodiaq побудований на вдосконаленій версії архітектури MQB, зберігаючи бензинові та дизельні силові агрегати. Родзинкою модельної лінійки є гібрид, що заряджається, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра з одним електромотором з сумарною потужністю силової установки в 204 к.с.

Батарея ємністю 25,7 кВт*год. забезпечує запас ходу на електротязі в 100 км і підтримує швидку зарядку постійного струму потужністю до 50 кВт. Потужність передається виключно на передню вісь через 6-ступінчасту автоматичну коробку передач DSG. Машини з моторами 2.0 TSI та 2.0 TDI потужністю 150-204 к.с. можуть бути як із переднім, так і повним приводом. Незалежно від двигуна, всі машини оснащуються роботизованою трансмісією DSG.

Skoda представила кросовер Kodiaq другого покоління

Нагадаємо, що у вересні українці придбали 5,7 тисячі нових автомобілів . Лідерство на ринку у вересні втримало Toyota, якій вдалося продати 960 автомобілів. Друге місце на ринку у вересні знову у Volkswagen з результатом 653 машини. З продажу нових авто Skoda минулого місяця посіла четверте місце.

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