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Skoda представила ефектний електромобіль для ралі: опубліковані фото та характеристики

Фото: Skoda представила ефектний електромобіль для ралі (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чеський автовиробник перетворив кросовер Skoda Enyaq на ралі-кар. Концепт отримав назву Enyaq RS Race. Новинка суттєво легша за серійну модель завдяки використанню інноваційних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.

Зазначається, що деякі рішення, використані у дослідному електромобілі, знайдуть застосування в майбутніх моделях, зокрема йдеться про біокомпозит, розроблений у співпраці зі швейцарською Bcomp. З матеріалу на основі волокон льону зроблено обидва бампери, крила, дах, повітрозабірник і заднє антикрило. Частково завдяки цьому масу Enyaq вдалося знизити на 316 кілограмів.

Концепт Enyaq RS Race на 72 міліметри нижче стандартного кросовера. Кузов спереду розширено на 70 міліметрів, ззаду — на 116. Ряд компонентів запозичений у ралійної Skoda Fabia RS Rally2 – це крісла-ковші Atech з шеститочковими ременями, пінний наповнювач дверей та система автоматичного пожежогасіння.

Підвіска теж нова – регулювати можна не тільки рівні стиснення та відбою, а й жорсткість пружин. Крім того, чеські інженери замінили рульовий механізм: замість рейки стоїть лінійна система з програмним налаштуванням зусилля на кермі. У оснащенні Enyaq RS Race також є аудіосистема Havas, яка на швидкості більше 29 км/год транслює в салон саундтрек, що відповідає духу машини.

При цьому силова установка електромобіля залишилась серійною – потужністю 340 кінських сил. З місця до 100 км/год ралійне авто розганяється за п'ять секунд, максимальна швидкість не змінилась та становить 180 км/год.

 

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SkodaЕлектромобілі