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Skoda представила эффектный электромобиль для ралли: опубликованы фото и характеристики

Фото: Skoda представила эффектный электромобиль для ралли (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чешский автопроизводитель превратил кроссовер Skoda Enyaq в ралли-кар. Концепт получил название Enyaq RS Race. Новинка существенно легче серийной модели благодаря использованию инновационных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Отмечается, что некоторые решения, использованные в опытном электромобиле, найдут применение в будущих моделях, в частности, речь идет о биокомпозите, разработанном в сотрудничестве со швейцарской Bcomp. Из материала на основе волокон льна сделаны оба бампера, крылья, крыша, воздухозаборник и заднее антикрыло. Отчасти благодаря этому массу Enyaq удалось снизить на 316 килограммов.

Концепт Enyaq RS Race на 72 миллиметра ниже стандартного кроссовера. Кузов спереди расширен на 70 миллиметров, сзади - на 116. Ряд компонентов заимствован у раллийной Skoda Fabia RS Rally2 – это кресла-ковши Atech с шеститочечными ремнями, пенный наполнитель двери и система автоматического пожаротушения.

Подвеска тоже новая – регулировать можно не только уровни сжатия и отбоя, но и жесткость пружин. Кроме того, чешские инженеры заменили рулевой механизм: вместо рельса стоит линейная система с программной настройкой усилия на руле. В оснащении Enyaq RS Race также имеется аудиосистема Havas, которая на скорости более 29 км/ч транслирует в салон саундтрек, соответствующий духу машины.

При этом силовая установка электромобиля осталась серийной мощностью 340 лошадиных сил. С места до 100 км/ч раллийное авто разгоняется за пять секунд, максимальная скорость не изменилась и составляет 180 км/ч.

 

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