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Skoda, Kia, Nissan та інші. У РФ заблоковані додатки низки автомобільних брендів

Фото: Skoda, Kia та Nissan заблокували мобільні програми (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Відразу кілька автовиробників заблокували на території Росії роботу своїх мобільних додатків, серед них - Skoda, Kia і Nissan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Йдеться про додатки, які дозволяють, серед іншого, дистанційно запускати двигун, відстежувати місцезнаходження автомобіля та контролювати його технічний стан.

За останні кілька тижнів у РФ припинили роботу програми Skoda, Kia, Infiniti та Nissan. Виробники цих автомобілів надсилали офіційним дилерам повідомлення про подальше відключення сервісів.

Також у Росії недоступний і сервісний додаток Porsche. Його підтримку відключили ще влітку 2022 року, причому дилерів про це заздалегідь не попередили. Крім того, з перебоями працюють і мобільні програми Land Rover і Jaguar.

Раніше ми писали, що за минулий рік продажі автомобілів у Росії впали на 58,8%. За даними Асоціації європейського бізнесу, продаж у грудні знизився на 50,2%.

Також повідомлялося, що Nissan Motor передав свій бізнес у Росії державній компанії за 1 євро, зазнавши збитків у розмірі близько 687 млн доларів.

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Російська ФедераціяАвтомобільний ринок