Skoda, Kia, Nissan та інші. У РФ заблоковані додатки низки автомобільних брендів

Йдеться про додатки, які дозволяють, серед іншого, дистанційно запускати двигун, відстежувати місцезнаходження автомобіля та контролювати його технічний стан.

За останні кілька тижнів у РФ припинили роботу програми Skoda, Kia, Infiniti та Nissan. Виробники цих автомобілів надсилали офіційним дилерам повідомлення про подальше відключення сервісів.

Також у Росії недоступний і сервісний додаток Porsche. Його підтримку відключили ще влітку 2022 року, причому дилерів про це заздалегідь не попередили. Крім того, з перебоями працюють і мобільні програми Land Rover і Jaguar.