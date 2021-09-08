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Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 км

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Среда 08 сентября 2021 14:28
Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 км Фото: Skoda Enyaq iV Coupe (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda раскрыла подробную информацию о своей грядущей новинке – полноразмерном электромобиле Enyaq iV Coupе. Заявленный запас хода превышает 500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.

За несколько месяцев до начала продаж Enyaq iV Coupе компания Skoda раскрыла более подробную информацию о новом электрокаре. Итак, электрический купеобразный кроссовер получит три версии: Enyaq Coupе iV 60, 80 и 80x.

Модель 60 оснащена батареей на 58 кВт•ч и электродвигателем на 132 кВт. 80 – это средняя версия с большой батареей на 77 кВтч, задним приводом и электромотором мощностью 150 кВт, а 80x - это полноприводная версия мощностью 195 кВт.

Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 кмВерсия с самым большим аккумулятором, Enyaq Coupе iV 80, сможет проезжать на одном заряде батареи до 535 км. Аккумулятор на 58 кВт•ч может заряжаться от зарядных станций мощностью до 120 кВт. Но вскоре после запуска модели появится обновление программного обеспечения, которое позволит заряжаться от зарядных станций мощностью 170 кВт.

Для зарядки от сети переменного тока в стандартную комплектацию входит бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.

Skoda анонсировала новый электрический кроссовер с запасом хода свыше 500 кмПо объему багажного отделения версия купе недалеко ушла от кроссовера Enyaq: 570 литров вместо 585 литров. Менеджеры Skoda горды тем, что чешская компания в лице Skoda Enyaq iV получила востребованный на рынке продукт. Кроссовер получил около 70 000 предварительных заказов. Купеобразная модификация должна стать не менее популярной. Продажи новинки по всей Европе ориентировочно начнутся в декабре 2021 года.

Напомним, Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.

Также сообщалось, что Volkswagen Multivan впервые в своей истории стал плагин-гибридом. Силовая установка состоит из 1,4-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 148 л.с. и электромотора на 114 л.с.

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