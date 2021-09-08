Volkswagen Multivan впервые в своей истории стал плагин-гибридом

В рамках Мюнхенского автосалона Volkswagen Multivan дебютировал в версии плагин-гибрид. Также показана специальная версия LIFE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen .

Volkswagen Multivan на Мюнхенском автосалоне получил специальную версию LIFE. При создании нового варианта дизайнеры черпали вдохновение из линейки электрических моделей ID-серии. Например, микроавтобус оснащен новыми фарами и светодиодной полосой, проходящей через всю фронтальную часть машины. Также бросается в глаза двухцветная оранжево-серебристая окраска.

Базовым в линейке силовых агрегатов является 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор TSI мощностью 134 л.с. Самый мощный бензиновый вариант оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым TSI мощностью 201 л.с. Не забыли конструкторы и о дизельной версии – 2,0-литровый турбодизель развивает 148 л.с.

Кроме того, на выставке дебютировало плагин-гибридное исполнение PHEV eHybrid. Гибридная силовая установка состоит из 1,4-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 148 л.с. и электродвигателя мощностью 114 л.с. С ДВС работает шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Сколько километров автомобиль может преодолеть на электротяге, пока не сообщается. Плагин-гибридная модификация в гамме Multivan появилась впервые в истории модели.

Интерьер Multivan седьмой генерации также был полностью обновлен. Он получил цифровую комбинацию приборов, проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона и светодиодный мягкий свет. Покупатели также могут выбрать панорамный люк в крыше и аудиосистему Harman/Kardon мощностью 640 Вт с 14 динамиками.