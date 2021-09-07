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Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатром

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Вторник 07 сентября 2021 09:00
Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатром Фото: Volkswagen ID. LIFE (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen ID. LIFE – это новый бюджетный электрический хэтчбек, который будет стоить не больше 20 000 евро. Производство намечено на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Концептуальный электромобиль Volkswagen ID. LIFE показывает, какими будут в ближайшем будущем массовые и доступные электрокары. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.

Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатромID. LIFE построен на уменьшенном варианте модульной платформы MEB. Интересно, что впервые для этой платформы новинка выполнена переднеприводной. Электродвигатель мощностью 230 л.с. установлен на передней оси. Он позволяет электромобилю разгоняться с места до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Компактный Volkswagen оснащен тяговой батареей емкостью 57 кВт•ч, которая должна обеспечит запас хода на одном заряде до 400 км.

Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатромВ составе прозрачного лака, которым покрыт электромобиль, есть древесная стружка, используемая в качестве натурального красителя вместе с отвердителем на биологической основе. Концепт-кар также получил съемную текстильную крышу, сделанную полностью из переработанных пластиковых бутылок.

В салоне также есть необычные решения дизайнеров и конструкторов. Так, ID.LIFE получил проектор, который превращает часть лобового стекла в большой 34-дюймовый дисплей. На него выводятся показания приборов, а традиционных шкал или дисплеев нет вовсе.

Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатромЕще один проекционный экран вытягивается из передней панели и, будучи закреплен у верхней кромки лобового стекла, превращает салон в миниатюрный кинотеатр. Зрители садятся на второй ряд, а цельная спинка передних кресел полностью откидывается вперед.

Благодаря самым необычным вариантам трансформации кресел передний ряд можно превратить в подножку для галерки, или полностью разложить задние сиденья, чтобы получить полноценную кровать. Интерьер также отделан различными экологически чистыми материалами, включая биомасло, натуральный каучук и рисовую шелуху.

Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатром

Ранее сообщалось, что Renault показал электрический Megane. Электромобиль получил новую тонкую батарею толщиной 110 мм.

Также мы писали, что Porsche представила гоночный электромобиль. Его мощность превышает 1000 лошадиных сил.

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