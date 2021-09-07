Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатром

Volkswagen ID. LIFE – это новый бюджетный электрический хэтчбек, который будет стоить не больше 20 000 евро. Производство намечено на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen .

Концептуальный электромобиль Volkswagen ID. LIFE показывает, какими будут в ближайшем будущем массовые и доступные электрокары. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.

ID. LIFE построен на уменьшенном варианте модульной платформы MEB. Интересно, что впервые для этой платформы новинка выполнена переднеприводной. Электродвигатель мощностью 230 л.с. установлен на передней оси. Он позволяет электромобилю разгоняться с места до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Компактный Volkswagen оснащен тяговой батареей емкостью 57 кВт•ч, которая должна обеспечит запас хода на одном заряде до 400 км.

В составе прозрачного лака, которым покрыт электромобиль, есть древесная стружка, используемая в качестве натурального красителя вместе с отвердителем на биологической основе. Концепт-кар также получил съемную текстильную крышу, сделанную полностью из переработанных пластиковых бутылок.

В салоне также есть необычные решения дизайнеров и конструкторов. Так, ID.LIFE получил проектор, который превращает часть лобового стекла в большой 34-дюймовый дисплей. На него выводятся показания приборов, а традиционных шкал или дисплеев нет вовсе.

Еще один проекционный экран вытягивается из передней панели и, будучи закреплен у верхней кромки лобового стекла, превращает салон в миниатюрный кинотеатр. Зрители садятся на второй ряд, а цельная спинка передних кресел полностью откидывается вперед.

Благодаря самым необычным вариантам трансформации кресел передний ряд можно превратить в подножку для галерки, или полностью разложить задние сиденья, чтобы получить полноценную кровать. Интерьер также отделан различными экологически чистыми материалами, включая биомасло, натуральный каучук и рисовую шелуху.