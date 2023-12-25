"Склянку гніву пролито". У чому причина протестів у Белграді та чого хоче опозиція в Сербії

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації сербських видань "РТС", blic.rs та informer.rs, заяви представників опозиції, президента Александра Вучича, влади Белграда та російського МЗС.

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Опозиція проти. У чому причина протестів

Після того, як 1 листопада президент Александр Вучич розпустив парламент (Народна скупщина), 17 грудня відбулися дострокові вибори. З результатом 46,3% перемогла пропрезидентська коаліція "Сербія не має зупинятися", до якої входить правляча Сербська прогресивна партія (SNS).

На другому місці з 23,6% голосів - опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" (SPN), яка була сформована після двох масових розстрілів у школах у травні 2023 року. На третьому - партія "Івіца Дачич - прем'єр Сербії" з 6,6%.

Протести спалахнули одразу після оголошення результатів. Проєвропейська опозиція заперечує підсумки виборів, зокрема посилаючись на дані міжнародних спостерігачів. Згідно з висновками моніторингової місії, Сербська прогресивна партія отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, вплив Вучича та порушення, такі як підкуп голосів.

Найбільш серйозні порушення були на паралельних виборах до міської ради Белграда. Як кажуть у SPN, щоб забезпечити перемогу, влада завезла людей, які ніколи не проживали у столиці. Зокрема, було видано близько 40 000 тимчасових посвідчень, що дозволили проголосувати завезеним із Боснії та Герцеговини та інших колишніх югославських республік.

Фото: депутатка Марініка Тепіч та низка опозиціонерів оголосили голодування через незгоду з результатами виборів (facebook.com/MiikiAleksic)

Незгодна з підсумками виборів у Белграді опозиція вивела прихильників на вулиці 18 грудня. Протестувальники зібралися перед будинком міської скупщини, потім перемістилися до Республіканської виборчої комісії (РВК). Вони скандували "Зрада", "Вибори не здамо" і вимагали скасувати результати голосування. Будівлю РВК намагалися штурмувати, але в результаті обмежилися тим, що закидали яйцями та помідорами.

Наступного дня протестувальники перекрили рух центральною вулицею Белграда, продовжуючи акцію біля виборчкому. Протести тривають досі, наймасовіший і найрадикальніший пройшов напередодні, 24 грудня.

Одна з лідерів опозиції Марініка Тепіч оголосила голодування до скасування результатів виборів. До неї приєдналися депутати Олена Мілошевич, Даніела Груїч, Янко Веселінович та голова однієї з профспілок Желько Веселінович.

Загострення у Белграді. Штурм міської скупщини та силовий розгін

У неділю ввечері тисячі людей знову дійшли до будівлі Республіканської виборчої комісії. Опозиція заявила, що не відмовиться від вимоги скасувати вибори всіх рівнів та оновити списки виборців.

"Ніхто з нас не прийшов сюди з особистої забаганки. Інститути нас залишили, а держава нас продала", - заявив інший лідер SPN Мирослав Алексич.

Студентське крило звернулося до Олександра Вучича з проханням виконати всі вимоги до вечора понеділка, пригрозивши заблокувати весь Белград. Лідер незадоволених студентів Димитріє Димич закликав городян приєднатися, а також підтримати протест, принести їжу та теплий одяг.

Водночас із протестом проходило засідання виборчкому. На ньому обговорювалася вимога призначити нові вибори до Белградських міських зборів. Більшістю голосів члени комісії надіслали листи до міністерства внутрішніх справ та місцевого самоврядування з проханням перевірити заяви "Сербії проти насильства"

Окрім того, вирішено провести повторні вибори на трьох виборчих дільницях у Белграді. Голосування пройде у суботу, 30 грудня, з 07:00 до 20:00. Але щодо заяв про фальсифікації в Белграді, після перевірки в РВК заявили, що більшість виборців мають белградську прописку та зареєструвалися в Єдиному списку задовго до виборів.

Ще один лідер SPN Срджан Міливоєвич заявив, що все закінчено для тих, хто вкрав вибори.

"Склянку гніву та люті пролито", - сказав він.

Опозиціонери закликали протестувальників діяти та "звільнити" будівлю міської скупщини. Алексич заявив, що міжнародне співтовариство має бути більш різким та конкретним, а не захищати режим Вучича. За його словами, правляча партія SNS - це минуле Белграда, і вони не мають права говорити про майбутнє. Потім він закликав людей взяти скупщину в кільце, увійти до будівлі та "виступити з балкона як переможці".

Близько 19:00 за місцевим часом група опозиціонерів спробувала увійти до будівлі, але охорона замкнула двері. Повідомлялося, що поліція тримала двері та кидала у натовп сльозогінний газ.

Міливоєвич та Владимир Обрадович (кандидат у мери Белграда) з коаліції SPN намагалися відчинити двері під крики "Вучевич злодій" та "Не здавайтеся". Потім кілька людей почали бити шибки на дверях і вікнах. Поліція забарикадувала вхід зсередини.

BREAKING:



Protesters є trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV— Visegrád 24 (@visegrad24) December 24, 2023

На вимогу силовиків пропустити депутатів та радників протестувальники відійшли від входу. Після кількох спроб прорватися до міської скупщини ситуація на деякий час заспокоїлася.

Міністерство внутрішніх справ звернулося з вимогою утриматись від спроб штурмувати будівлю. Міливоєвич висунув ультиматум: протягом години до протестувальників мав вийти представник уряду та пояснити, як влада має намір змиритися з поразкою та визнати фальсифікацію виборів. У відповідь силовики приступили до силового розгону та масових затримань.

Протягом кількох хвилин поліція взяла під контроль площу між Народною скупщиною та міською радою Белграда. Сербський генпрокурор попередив учасників протесту, що силовики не зазнають заворушень на вулицях.

Вучич про заворушення: жодної революції немає, є зовнішній фактор

На ситуацію біля міської скупщини Бєлграда президент Александр Вучич відреагував у двох зверненнях до нації. У першому з них він зазначив, держава досить сильна, щоб захистити демокартію, а "бунтівники та головорізи" будуть заарештовані.

"Ми любимо свою країну, ми любимо своє місто, ми не звикли, щоб хтось розбивав нам вікна, хтось зносив наш будинок. Не хвилюйтеся, тому що жодної революції не відбувається. Нічого не станеться, щоб вони (представники SPN, - ред.) досягли успіху", - заявив Вучич.

За його словами, на найбільш масовій акції зібралося всього близько 2,5 тисячі осіб, а на момент спроби прорватися в мерію Белграда на площі було трохи більше тисячі. Опозицію він назвав бандитами та звинуватив у "бажанні знищити міста та країну".

Фото: Олександр Вучич заявив, що жодної революції в Сербії не буде (Getty Images)

Крім того, Вучич заявив, що багато хто в регіоні раділи через події в Белграді.

"Це продукт набагато серйозніших геополітичних обставин, у яких вони намагаються зруйнувати незалежність, самостійність та суверенітет Республіки Сербія", - зазначив він і додав, що про заворушення заздалегідь попередили деякі іноземні спецслужби.

У наступному зверненні після засідання Ради національної безпеки Вучич повідомив про арешт 35 протестувальників. За його словами, серйозні поранення отримали двоє поліцейських, а також є докази спланованого характеру заворушень.

"Я не боявся протестів. Як тільки почув, що відбувається, відразу ж показав, що я зі своїми людьми. У нас є ліки від бандитів. Як тільки з'явилася жандармерія, вони розбіглися як кролики за півтори хвилини... Ми юридично переслідуватимемо всіх цих квазіполітиків". . Усі вони будуть притягнуті до відповідальності за свою агресивну поведінку", - додав президент.

У відповідь у "Сербії проти насильства" заявили, що режим Вучича показав справжню особу, відправивши спецназ на придушення протестів. Одному з демонстрантів зламали ногу, поваливши на землю і завдаючи ударів, а співголова "Ліво- зеленого фронту Радомир Лазович зазнав нападу поліції після акції.

Засідання спецслужб та акція студентів. Що відбувається сьогодні

Згідно з оновленою інформацією, за участь у заворушеннях затримали 38 осіб. Поранення отримали вісім поліцейських, двоє постраждали серйозно.

Сьогодні о 15:00 розпочалося засідання Координаційного бюро служб безпеки з приводу протестів. Його результати поки невідомі.

Фото: студентський протест 25 грудня (rts.rs)

З іншого боку, студенти, які раніше протестували перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії, зібралися об 11:00 на нову акцію перед Міністерством адміністрації та місцевого самоврядування. До протестувальників приєдналася група студентів із Нови-Садського університету. Вони прийшли на знак солідарності та вважають, що маніпуляції у Белграді найбільше вплинули на результати виборів.

Оскільки встановлений термін для перевірки списку виборців минув, вони заблокували вхід до будівлі міністерства. Через дві години почалося блокування перетину вулиць Бірчанінова та Князя Мілоша у центральній частині столиці, звідки колони попрямували у бік будівлі уряду.

Протестувальники надішлють новий запит на перевірку списків виборців. Очікується, що студенти поділяться на дві колони та до 18:00 за місцевим часом продовжуватимуть блокаду у Белграді. Начальник місцевого управління поліції Івіца Івкович попередив, що силовики не потерплять блокаду мостів та державних установ.

"Росія запобігла Майдану?". Що кажуть у Белграді та Москві

Як заявила прем'єрка Сербії Ана Брнабіч, про підготовку протестів Белград попередили російські спецслужби.

"Ймовірно, це не сподобається Заходу, але я особливо відчуваю, що важливо подякувати російським службам безпеки, які мали в своєму розпорядженні цю інформацію і поділилися нею з нами. Влада Сербії поділилася цією інформацією з іншими представниками міжнародного співтовариства, які відкинули її як російську дезінформацію. Всі інші сказали, що це фейк", – заявила вона.

За її словами, тим, що сталося у Белграді, нібито керували деякі західні служби. Вона також зазначила, що жодної революції у країні не очікується.

Фото: прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч підхопила російську тезу про "техніки Майдану" (srbija.gov.rs)

"Вучич - фактор стабільності. Майдану в Сербії не буде. І воля виборців не зміниться на вулицях. Неможливо, щоб самопроголошена еліта мала голоси, які коштували б більше ніж голосам народу", - додала Брнабич.

На цьому підіграш російській пропаганді не скінчився. Як заявив в.о. мера Белграда Олександр Шапіч, "анархісти" можуть знищити державу, яка завтра не зможе захистити тих людей, заради яких бореться опозиція.

"Я говорив, що якщо ми дозволимо собі боротися за політичні цілі за допомогою насильства та повалення держави, то дуже скоро ми не матимемо держави. Тепер ви бачите, наскільки вірним був термін "майданізація", - написав він у своєму Facebook.

Російська сторона очікувано підхопила цю тезу. Зокрема, посол у Сербії Олександр Боцан-Харченко заявив про намір Заходу "якимись шляхами посадити опозицію в Белграді". Тому протести триватимуть і поки складно сказати, як довго.

У російському МЗС побачили у протестах у сербській столиці "техніки Майдану".

"Очевидні спроби колективного Заходу розкачати ситуацію в країні, використовуючи "техніки майданних переворотів". Суворе дотримання букви і духу конституції країни, повага до вибору сербського народу, який проголосував за національні інтереси своєї країни - єдина можлива реакція", - заявила речниця МЗС Марія Захарія.