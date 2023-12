"Склянку гніву пролито". У чому причина протестів у Белграді та чого хоче опозиція в Сербії

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації сербських видань "РТС", blic.rs та informer.rs, заяви представників опозиції, президента Александра Вучича, влади Белграда та російського МЗС.

Після того, як 1 листопада президент Александр Вучич розпустив парламент (Народна скупщина), 17 грудня відбулися дострокові вибори. З результатом 46,3% перемогла пропрезидентська коаліція "Сербія не має зупинятися", до якої входить правляча Сербська прогресивна партія (SNS).

На другому місці з 23,6% голосів - опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" (SPN), яка була сформована після двох масових розстрілів у школах у травні 2023 року. На третьому - партія "Івіца Дачич - прем'єр Сербії" з 6,6%.

Протести спалахнули одразу після оголошення результатів. Проєвропейська опозиція заперечує підсумки виборів, зокрема посилаючись на дані міжнародних спостерігачів. Згідно з висновками моніторингової місії, Сербська прогресивна партія отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, вплив Вучича та порушення, такі як підкуп голосів.

Найбільш серйозні порушення були на паралельних виборах до міської ради Белграда. Як кажуть у SPN, щоб забезпечити перемогу, влада завезла людей, які ніколи не проживали у столиці. Зокрема, було видано близько 40 000 тимчасових посвідчень, що дозволили проголосувати завезеним із Боснії та Герцеговини та інших колишніх югославських республік.

Фото: депутатка Марініка Тепіч та низка опозиціонерів оголосили голодування через незгоду з результатами виборів (facebook.com/MiikiAleksic)

Незгодна з підсумками виборів у Белграді опозиція вивела прихильників на вулиці 18 грудня. Протестувальники зібралися перед будинком міської скупщини, потім перемістилися до Республіканської виборчої комісії (РВК). Вони скандували "Зрада", "Вибори не здамо" і вимагали скасувати результати голосування. Будівлю РВК намагалися штурмувати, але в результаті обмежилися тим, що закидали яйцями та помідорами.

Наступного дня протестувальники перекрили рух центральною вулицею Белграда, продовжуючи акцію біля виборчкому. Протести тривають досі, наймасовіший і найрадикальніший пройшов напередодні, 24 грудня.

Одна з лідерів опозиції Марініка Тепіч оголосила голодування до скасування результатів виборів. До неї приєдналися депутати Олена Мілошевич, Даніела Груїч, Янко Веселінович та голова однієї з профспілок Желько Веселінович.

У неділю ввечері тисячі людей знову дійшли до будівлі Республіканської виборчої комісії. Опозиція заявила, що не відмовиться від вимоги скасувати вибори всіх рівнів та оновити списки виборців.

"Ніхто з нас не прийшов сюди з особистої забаганки. Інститути нас залишили, а держава нас продала", - заявив інший лідер SPN Мирослав Алексич.

Студентське крило звернулося до Олександра Вучича з проханням виконати всі вимоги до вечора понеділка, пригрозивши заблокувати весь Белград. Лідер незадоволених студентів Димитріє Димич закликав городян приєднатися, а також підтримати протест, принести їжу та теплий одяг.

Водночас із протестом проходило засідання виборчкому. На ньому обговорювалася вимога призначити нові вибори до Белградських міських зборів. Більшістю голосів члени комісії надіслали листи до міністерства внутрішніх справ та місцевого самоврядування з проханням перевірити заяви "Сербії проти насильства"

Окрім того, вирішено провести повторні вибори на трьох виборчих дільницях у Белграді. Голосування пройде у суботу, 30 грудня, з 07:00 до 20:00. Але щодо заяв про фальсифікації в Белграді, після перевірки в РВК заявили, що більшість виборців мають белградську прописку та зареєструвалися в Єдиному списку задовго до виборів.

Ще один лідер SPN Срджан Міливоєвич заявив, що все закінчено для тих, хто вкрав вибори.

"Склянку гніву та люті пролито", - сказав він.

Опозиціонери закликали протестувальників діяти та "звільнити" будівлю міської скупщини. Алексич заявив, що міжнародне співтовариство має бути більш різким та конкретним, а не захищати режим Вучича. За його словами, правляча партія SNS - це минуле Белграда, і вони не мають права говорити про майбутнє. Потім він закликав людей взяти скупщину в кільце, увійти до будівлі та "виступити з балкона як переможці".

Близько 19:00 за місцевим часом група опозиціонерів спробувала увійти до будівлі, але охорона замкнула двері. Повідомлялося, що поліція тримала двері та кидала у натовп сльозогінний газ.

Міливоєвич та Владимир Обрадович (кандидат у мери Белграда) з коаліції SPN намагалися відчинити двері під крики "Вучевич злодій" та "Не здавайтеся". Потім кілька людей почали бити шибки на дверях і вікнах. Поліція забарикадувала вхід зсередини.

BREAKING:



Protesters є trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV— Visegrád 24 (@visegrad24) December 24, 2023