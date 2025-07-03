Склянка молока перед сніданком: користь чи шкода для організму

Плюси від вживання молока натщесерце

Підвищує споживання поживних речовин

Дієтолог Рохіні Патіл розповіла, що початок дня зі склянки молока може забезпечити швидке джерело енергії та низку необхідних поживних речовин.

Молоко багате на білок, який допомагає будувати та відновлювати тканини, вітамін D, який підтримує засвоєння кальцію, який має вирішальне значення для підтримки міцності кісток і зубів.

Ці поживні речовини необхідні для загального здоров’я та можуть підтримувати функцію м’язів і цілісність кісток, що робить молоко корисним доповненням до вашого ранкового розпорядку.

Зволожує організм після нічного сну

Ще однією значною перевагою вживання молока натщесерце є його здатність регідратувати організм. Оскільки молоко складається приблизно на 90% з води, воно допомагає поповнити рідину, втрачену під час сну.

Правильне зволоження життєво важливий для підтримки різних функцій організму, включаючи регулювання температури тіла, підтримку метаболізму та стабільного рівня енергії протягом дня.

Таким чином, вживання молока може бути ефективним способом відновити водний баланс після нічного відпочинку.

Заспокоює та підтримує здоров'я травної системи

Молоко також може мати заспокійливу дію на слизову оболонку шлунка, особливо якщо вона була подразнена кислою їжею, спожитою попереднього дня. Це може допомогти травленню та полегшити дискомфорт, пов'язаний з проблемами травлення.

До того ж молоко може полегшити кислотність та сприяти комфортнішому процесу травлення.

Основні мінуси для організму

Проблеми з травленням при непереносимості лактози

Якщо у вас непереносимість лактози, то можуть виникнути проблеми з травленням, такі як діарея та здуття живота, якщо ви вживаєте молоко натщесерце.

Непереносимість лактози виникає, коли в організмі не вистачає ферменту лактази, необхідного для перетравлення молока.

Вплив на рівень цукру в крові

Молоко містить натуральні цукри, такі як лактоза, які можуть підвищувати рівень цукру в крові. Вживання молока натщесерце може спричинити більш виражений стрибок рівня цукру в крові, що викликає занепокоєння у людей з діабетом або чутливістю до інсуліну.

Контроль рівня цукру в крові є важливим для загального здоров'я, і ​​людям з цими захворюваннями слід обережно ставитися до споживання молока та розглядати альтернативи.

Вплив на засвоєння поживних речовин

Надмірне споживання молока може вплинути на засвоєння інших необхідних поживних речовин. Високе споживання кальцію з молока може перешкоджати засвоєнню цинку та заліза - мінералів, які мають вирішальне значення для різних функцій організму, включаючи підтримку імунітету та транспортування кисню.

Щоб забезпечити збалансоване споживання поживних речовин, важливо вживати молоко помірно та враховувати, як воно вписується у ваш загальний раціон.