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"Склонен к побегу": Навального поставили на учет в СИЗО

Новина українською → Москва, Четверг 18 февраля 2021 17:56
"Склонен к побегу": Навального поставили на учет в СИЗО Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в СИЗО, поставлен на учет. Его считают склонным к побегу.

Об этом сообщается в Instagram политика.

Он рассказал, что его решили поставить на профилактический учет в СИЗО. И связывает это со своим расследованием о "дворце Путина" в Геленджике.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего «спецблока», добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - сказано на странице российского политика.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Совет Европейского союза даст "зеленый свет" новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Заседание Совета пройдет 22 февраля.

Также официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за делом Навального и готов давить на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям".

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