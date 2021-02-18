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"Схильний до втечі": Навального поставили на облік в СІЗО

Новость на русском → Москва, Четвер 18 лютого 2021 17:56
"Схильний до втечі": Навального поставили на облік в СІЗО Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який знаходиться в СІЗО, поставлений на облік. Його вважають схильним до втечі.

Про це повідомляється в Instagram політика.

Він розповів, що його вирішили поставити на профілактичний облік в СІЗО. І пов'язує це зі своїм розслідуванням про "палац Путіна" в Геленджику.

"У мене є тільки одне пояснення того, що відбувається. Одному дідові, що живе в бункері, приснився кошмар. Ніби я втік зі свого «спецблока», дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там у його машинки, мажу себе брудом з його складу, а потім стрибаю в аквадискотеку і танцюю там, здіймаючи купу бризок. Дід прокинувся наляканий, підняв трубку телефону і зажадав вжити профілактичні заходи щодо недопущення наруги над святинями", - сказано на сторінці російського політика.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня Рада Європейського союзу дасть "зелене світло" новим санкціям проти Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального. Засідання Ради відбудеться 22 лютого.

Також офіційний представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за справою Навального і готовий тиснути на "країни, які загрожують загальнолюдських цінностей".

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