До складу делегації РФ на переговорах у Стамбулі увійшов перекладач Путіна, - ЗМІ

До складу російської делегації на переговорах у Стамбулі увійшов другий секретар департаменту лінгвістичного забезпечення МЗС Росії Сергій Чудінов. Він виконує функції перекладача диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агенство".
Чудінова помітили за столом переговорів у Стамбулі. Відповідні фото опублікував Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Також Чудінов є на відео з промови міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
Як зазначає видання, Чудінов регулярно працює з Путіним. Зокрема, його можна було побачити на зустрічі російського диктатора зі Стівеном Сігалом у 2016 році, а також на церемонії відкриття Ігор майбутнього в Казані у 2024-му, де були присутні Путін і кілька іноземних лідерів.
У 2018 році Чудінов був перекладачем під час зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі. Також він перекладав і інтерв'ю Путіна американському режисеру Оліверу Стоуну, яке вийшло у 2017 році.
Сьогодні, 2 червня, Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів.
За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, сторони обговорили можливість припинення вогню.
Також українська і російська делегації торкнулися питання обмінів полоненими. Україна наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Також українські чиновники вимагали негайного звільнення студентів.
При цьому ще одним пунктом обговорень стала можлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Окрім того, Росія на переговорах у Стамбулі запропонувала Україні ідею про припинення вогню на два-три дні. Москва хоче, щоб таке перемир'я було не на всьому фронті.
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