В состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле вошел переводчик Путина, - СМИ

Чудинова заметили за столом переговоров в Стамбуле. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Также Чудинов есть на видео с речи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как отмечает издание, Чудинов регулярно работает с Путиным. В частности, его можно было увидеть на встрече российского диктатора со Стивеном Сигалом в 2016 году, а также на церемонии открытия Игр будущего в Казани в 2024-м, где присутствовали Путин и несколько иностранных лидеров.

В 2018 году Чудинов был переводчиком во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Также он переводил и интервью Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в 2017 году.