Со складов Госрезерва исчезли почти 2700 вагонов зерна

На складах Госрезерва в Тернопольской области во время проверки не досчитались почти 2700 вагонов зерна. Сумма ущерба оценивается в свыше 800 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Во время аудиторской проверки на предприятиях не нашли 150 тонн зерна. При этом по документам некоторый товар якобы находится на складах, но аудиторы его не обнаружили.

"На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом - почти 20 тысяч тонн, на третьем - 112 тысяч тонн", - рассказали в МВД.

По факту хищения имущества полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Виновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в хищении почти 2 миллионов гривен из Фонда государственного имущества разоблачили руководителей одного из государственных предприятий в Полтавской области.

Кроме того, хищение в оборонной сфере на 19 миллионов гривен, выделенных на модернизацию военной части, разоблачили правоохранители в Винницкой области.