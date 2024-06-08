ua en ru
Сб, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Київпастрансі" не вистачає до 30% працівників. Кого шукають найбільше

Україна, Київ, Субота 08 червня 2024 15:36
UA EN RU
У "Київпастрансі" не вистачає до 30% працівників. Кого шукають найбільше Фото: Трамваї в Києві (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Катерина Гончарова

В КП "Київпастранс" виник гострий дефіцит працівників. Наразі на підприємстві відкрито більше 1500 вакансій. Нестача людей стала помітнішою через міграцію і мобілізацію. Водночас зараз працівників достатньо, щоб обслуговувати наявний рухомий склад та інфраструктуру.

Про це розповіли у прес-службі "Київпастрансу" у відповідь на запит РБК-Україна.

Дефіцит кадрів у "Київпастрансі". Кого найбільше не вистачає

У комунальному підприємстві "Київпастранс" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, йдеться у відповіді на запит РБК-Україна.

"Відсоток нестачі кадрів сягає вже 27%. Зокрема, підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів. Окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту), досвід роботи яких відповідно до цих категорій становить від 2 років", – зазначають у підприємстві.

Наразі на підприємстві відкрито понад 1500 вакансій за різними напрямами, зокрема:

  • контролер пасажирського транспорту;
  • електрогазозварник;
  • механік автомобільної колони;
  • майстер із щоденного технічного обслуговування;
  • токар;
  • акумуляторник;
  • монтер колії;
  • механізатор;
  • машиніст автовишки та автогідропідіймача;
  • електомонтер контактної мережі (4, 5, 6 розряд);
  • електромонтер з випробувань та вимірювань (5 розряд).

"Так, за останні роки через масову міграцію, мобілізацію та інші процеси в країні, дефіцит співробітників посилився. Скорочення штату працівників не могло не позначитись на роботі підприємства. Однак наразі підприємство здатне обслуговувати наявний рухомий склад та інфраструктуру", – коментує "Киїпастранс".

Нагадаємо, "Київпастранс" запрошує чоловіків і жінок на постійну роботу водіїв автобусів, трамваїв та тролейбусів. Головне завдання – перевезення пасажирів та контроль технічного стану довіреного автобуса, трамвая або тролейбуса.

Також маршрути транспорту у Києві можна знайти онлайн. Рух деякого громадського транспорту можна відстежувати на онлайн-мапі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Тролейбус Автобуси
NEWS
Атака дронів на Північну Осетію - операція ГУР, - джерело
Атака дронів на Північну Осетію - операція ГУР, - джерело
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут