Складні обставини та динамічний контекст: МВФ про роботу місії в Україні

Про це заявив керівник місії Гевін Грей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними пресслужби, Грей заявив, що спираючись на успішну практику проходження шостого перегляду програми, МВФ сподівається на ефективні рішення та успішний результат сьомого перегляду.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з представниками місії завив, що спільна робота України з МВФ стала корисним надбанням та активом не лише для України, але й для фонду. "Це приклад того, як в умовах високої невизначеності можна бути ефективними", - вважає він.

У пресслужбі НБУ повідомили, що представники МВФ та Міністерства фінансів України обговорили з командою МВФ виконання умов програми EFF та ступінь готовності до сьомого перегляду, а також цілі та очікувані результати місії. У разі успішного сьомого перегляду Україна отримає черговий транш у розмірі близько 918 млн доларів.

У традиційній установчій зустрічі взяли участь голова НБУ та міністр фінансів України Сергій Марченко зі своїми командами, а також керівник місії Гевін Грей, його заступник Тревор Лессард, постійний представник МВФ в Україні Прішила Тофано, заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Українська сторона запевнила представників фонду в тому, що робить все для успішного виконання програми EFF, адже її продовження - одна з основних умов збереження сталого зовнішнього фінансування.