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Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине

Украина, Пятница 21 февраля 2025 09:54
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Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине Фото: Гэвин Грей (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Миссии Международного валютного фонда в Украине приходится работать в сложных обстоятельствах и крайне динамичном контексте.

Об этом заявил руководитель миссии Гэвин Грей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, Грей заявил, что опираясь на успешную практику прохождения шестого пересмотра программы, МВФ надеется на эффективные решения и успешный результат седьмого пересмотра.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с представителями миссии завил, что совместная работа Украины с МВФ стала полезным достоянием и активом не только для Украины, но и для фонда. "Это пример того, как в условиях высокой неопределенности можно быть эффективными", - считает он.

В пресс-службе НБУ сообщили, что представители МВФ и Министерства финансов Украины обсудили с командой МВФ выполнение условий программы EFF и степень готовности к седьмому пересмотру, а также цели и ожидаемые результаты миссии. В случае успешного седьмого пересмотра Украина получит очередной транш в размере около 918 млн долларов.

В традиционной учредительной встрече приняли участие глава НБУ и министр финансов Украины Сергей Марченко со своими командами, а также руководитель миссии Гэвин Грей, его заместитель Тревор Лессард, постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Украинская сторона заверила представителей фонда в том, что делает все для успешного выполнения программы EFF, ведь ее продолжение - одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования.

Напомним, миссия МВФ начала работать в Украине 20 февраля для седьмого пересмотра программы EFF. Четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023-2027 является частью международного пакета поддержки Украины. Сейчас МВФ оценивает сумму финансирования в 148 млрд долларов.

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