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Складна ситуація зі світлом: Зеленський дав термінове доручення через затримку ремонтів

14:08 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Складна ситуація зі світлом: Зеленський дав термінове доручення через затримку ремонтів Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
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В Україні залишається складна ситуація зі світлом через російські обстріли. На тлі відновлювальних робіт уряд і правоохоронці мають перевірити компанії, які відстають у ремонтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що по всій території країни має бути максимально оперативна та повна робота держструктур, обласних і місцевих влад. Він додав, що це стосується й компаній, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, незалежно від форми власності.

"Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше.

Водночас він повідомив, що сформовані резерви необхідного обладнання і відновлення має відбуватись після кожного обстрілу.

"Ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води. Непросто на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині і також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії", - підкреслив глава держави.

Президент також зазначив, що є черги та екстрені відключення електроенергії в південних регіонах.

Нагадаємо, вдень 4 листопада в більшості областей України скасували аварійні відключення електроенергії. Водночас найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у Києві та Київській області.

Зазначимо, особливу увагу російські окупанти приділяють енергетичній інфраструктурі Київської та Дніпропетровської областей. Ворог зосереджує удари на регіонах із найвищою щільністю населення.

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