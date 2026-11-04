Складна ситуація зі світлом: Зеленський дав термінове доручення через затримку ремонтів

В Україні залишається складна ситуація зі світлом через російські обстріли. На тлі відновлювальних робіт уряд і правоохоронці мають перевірити компанії, які відстають у ремонтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що по всій території країни має бути максимально оперативна та повна робота держструктур, обласних і місцевих влад. Він додав, що це стосується й компаній, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, незалежно від форми власності.

"Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше.

Водночас він повідомив, що сформовані резерви необхідного обладнання і відновлення має відбуватись після кожного обстрілу.

"Ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води. Непросто на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині і також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії", - підкреслив глава держави.

Президент також зазначив, що є черги та екстрені відключення електроенергії в південних регіонах.