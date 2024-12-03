Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників

Ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Керівники підприємств усіх секторів очікують на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у сфері послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на дані щомісячного опитування НБУ .

За даними НБУ, в листопаді очікувалося подальше зменшення загальної чисельності працівників: відповідний індекс становив 45,8 (у жовтні - 48,1).

Індекс очікувань ділової активності

За даними НБУ, бізнес погіршив оцінки щодо своєї поточної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді становив 47,2 (у жовтні - 49,4).

"Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці, логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність були стримуючими чинниками економічної активності", - йдеться в повідомленні.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними НБУ, конкуренція за працівників змушує роботодавців підвищувати зарплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців зросте на 14% та перевищить свій довоєнний рівень наприкінці 2024 року.