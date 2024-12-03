ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників

Україна, Вівторок 03 грудня 2024 08:47
UA EN RU
Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників Фото: Кількість працівників в Україні буде скорочуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Керівники підприємств усіх секторів очікують на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у сфері послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на дані щомісячного опитування НБУ.

За даними НБУ, в листопаді очікувалося подальше зменшення загальної чисельності працівників: відповідний індекс становив 45,8 (у жовтні - 48,1).

Індекс очікувань ділової активності

За даними НБУ, бізнес погіршив оцінки щодо своєї поточної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді становив 47,2 (у жовтні - 49,4).

Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників

"Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці, логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність були стримуючими чинниками економічної активності", - йдеться в повідомленні.

Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними НБУ, конкуренція за працівників змушує роботодавців підвищувати зарплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців зросте на 14% та перевищить свій довоєнний рівень наприкінці 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Зарплата в Україні
NEWS
Втрати ЗСУ значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Втрати ЗСУ значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети