Складна ніч для Дніпра: в ОВА розповіли, де найбільше руйнувань через масовану атаку

У Дніпрі після російської повітряної атаки напередодні ввечері вже ліквідували пожежі у різних районах міста. Значні руйнування припали на приватний сектор, а також були пошкодження на території підприємства.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Чиновник зазначив, що для Дніпра це була "складна ніч" через ворожу масовану атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".
"Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення", - повідомив керівник ОВА.
Він також поінформував, що у Дніпрі найбільше руйнувань було зафіксовано у приватному секторі.
"У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик", - передав він.
Наслідки дронової атаки на Дніпро ввечері 29 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
За словами Лисака, у Дніпропетровській області оборонці неба ці ночі "працювали без упину", та знищили 9 БПЛА противника.
Окрім міста Дніпро, постраждали через обстріли й інші населені пункти Дніпропетровської області, розповів глава ОВА.
"Напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді", - повідомив чиновник.
Він уточнив, що в результаті атаки зайнявся ресторанний комплекс. Також були пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та два автомобілі.
Крім того, "зачепило" також лінії електропередач.
Наслідки ударів БПЛА ворога по Нікопольському району (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Як повідомлялося раніше, ввечері 29 квітня під масовану дронову атаку потрапило місто Дніпро.
В мерії та в ОВА розповіли, що у Дніпрі в результаті ударів БПЛА противника є жертва, також постраждала одна особа. Крім того, у місті були пошкоджені будинки, повідомлялося про пожежі.
Також ми писали про те, що 27 квітня через дронову атаку у Дніпрі також фіксувалися пошкодження у будинках, а в Павлограді загинула людина, та постраждала дівчинка.
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